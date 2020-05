Profissionais da saúde do RN participam de curso de Manejo de Ventilador Mecânico

Foi iniciado nesta semana o Curso Básico em Manejo de Ventilador Mecânico, com o objetivo de capacitar profissionais de saúde no uso de ventiladores mecânicos e no suporte ventilatório nos pacientes diagnosticados com o novo coronavírus (Covid-19).

O curso é desenvolvido pelo Hospital do Coração (Hcor), através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS).

O projeto foi articulado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), via Câmara Técnica de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde – CONASS.

O Curso Básico em Manejo de Ventilador Mecânico em Pacientes com Covid-19 é destinado à capacitação de médicos, fisioterapeutas e equipes de enfermagem. Para isso, a equipe de fisioterapeutas irá capacitar os trabalhadores in loco, visando o aprendizado de acordo com a realidade do dia-a-dia dos profissionais.

Inicialmente, serão capacitados os profissionais do Hospital Giselda Trigueiro, Hospital Central Coronel Pedro Germano (Hospital da Polícia), das UPAs de Cidade da Esperança e do Potengi. Dos profissionais capacitados, serão selecionados aqueles que farão a replicação do treinamento em outras unidades.

O projeto prevê, ainda, a disponibilização da Tele-UTI, com interação entre as equipes do Rio Grande do Norte e profissionais do Hcor, em São Paulo.