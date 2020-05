Empresa que vai gerenciar UTIs no RN abre seleção para contratar médicos

A empresa Avante Social, encarregada de implantar e gerenciar 30 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) nos hospitais do Rio Grande do Norte, abriu inscrições para credenciamento de médicos para atendimento nas unidades.

As inscrições seguem até o próximo dia 30 de maio, para os cargos de médico intensivista diurno e noturno, médico diarista diurno e noturno e médico infectologista diurno e noturno.

Os profissionais atuarão nos leitos que serão instalados no Hospital Colônia Doutor João Machado, em Natal, e no Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho, em Macaíba, em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), ou para demais Hospitais de Campanha que poderão ser abertos no contexto de estruturação e operacionalização de leitos destinados ao atendimento emergencial aos pacientes com Covid-19, nos termos do contrato Nº 512/2020, firmado entre o Governo do Estado do Rio Grande do Norte e a empresa Avante Social.

O interessado em se inscrever no processo de credenciamento deverá encaminhar Currículo vitae, constando o número da identidade, CPF, CRM, indicação da área em que pretende se cadastrar e cidade de preferência (Natal, Macaíba ou ambas), para o endereço eletrônico: gestao.financeira@avantesocial.org.br, com o assunto “Edital 18 - credenciamento de médicos - Natal/RN e Macaíba”.

O processo seletivo ocorrerá por meio de análise curricular e o prazo mínimo de assistência é de seis meses, prorrogáveis, pois as UTI’s estão sendo montadas para permanecerem ativas mesmo após a ação de assistência a pacientes com Covid-19.