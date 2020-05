SINE retoma atendimento para seguro-desemprego no interior do RN

O Governo do Estado autorizou, em caráter excepcional, a reabertura das Centrais do Cidadão localizadas nos municípios de Apodi, Assú, Currais Novos, João Câmara, Santa Cruz e Pau dos Ferros, exclusivamente para as atividades do Sistema Nacional de Emprego (SINE).

A Subsecretaria do Trabalho, órgão da Sethas e responsável pelo SINE-RN, também ampliou o número de telefones para agendamento de quem quer dar entrada no seguro-desemprego presencialmente na unidade matriz de Candelária, em Natal, e o seu horário de funcionamento.

O atendimento presencial na unidade matriz do SINE-RN, no bairro Candelária, em Natal, é exclusivo para quem fizer o agendamento por telefone.

A subsecretária do Trabalho, Karla Veruska, explica que o atendimento na unidade só será possível para quem fizer o agendamento nos números: (84) 3232-7877 / (84) 3232-7859 / (84) 3232-7845 / (84) 3232-7848 de segunda a sexta, das 8h às 18h.

“Pedimos a compreensão dos usuários para que compareçam na matriz apenas no dia e horário marcado por telefone. Para garantir um melhor atendimento e evitar aglomeração, não vamos fazer agendamento no local”, enfatiza Karla Veruska.

De acordo com ela, todas as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias no combate à disseminação do novo coronavírus estão sendo adotadas no SINE como o distanciamento dos usuários dentro da unidade, o uso obrigatório de máscaras e limpeza e desinfecção do local.

Nas Centrais do Cidadão nos municípios de Apodi, Assú, Currais Novos, João Câmara, Santa Cruz e Pau dos Ferros o retorno ao funcionamento consta do novo Decreto Estadual, Nº 29.705, de 19 de maio de 2020, e publicado na edição desta quarta-feira, 20, do Diário Oficial do Estado, que prorroga as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) e estabelece o funcionamento excepcional das Centrais do Cidadão para as atividades do SINE-RN.

As unidades abrirão, excepcionalmente, para atendimento também mediante agendamento prévio, no horário das 7h às 13h.

O agendamento pode ser feito, provisoriamente, por meio de um número de celular. Cada unidade, dispõe de um número. Em breve, serão disponibilizados números institucionais para as marcações de horários em todas as Centrais.

O contato para agendamento na cidade de Apodi ainda não foi divulgado. Veja o contato das demais cidades.

Assu: 99169-1018 - 7h às 13h;

Currais Novos: 99963-5634 - 7h às 13h;

João Câmara: 99428-5586 (Sandra) - 7h às 13h;

Pau dos Ferros: 99605-7028 (Paulo) - 7h às 13h;

Santa Cruz: 98719-3210 (Márcio) - 7h às 13h.

Natal/RN - Unidade matriz de Candelária: (84) 3232-7877, (84) 3232-7859, (84) 3232-7845 e (84) 3232-7848 – 8h às 18h