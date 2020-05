RN tem 178 óbitos por Covid-19 e 4.060 casos confirmados da doença

O boletim epidemiológico divulgado pela Sesap nesta quinta-feira (21) mostra que o número de óbitos provocados pela Covid-19 no Rio Grande do Norte subiu para 178.

Já os casos positivos estão em 4.060 em 128 município do estado. Outros 12.584 casos estão sob suspeita, na grande maioria aguardado resultados laboratoriais. 40 mortes seguem em investigação.

Em Mossoró o número de casos passou de 700 (705). Com mais 2 óbitos registrados em 24h, a cidade bateu as 35 mortes causadas pelo coronavírus.

Outros dado preocupante é a ocupação de leitos voltados para tratamento de pacientes acometidos pela doença.

A Região de Mossoró tem 97% dos leitos ocupados, ou seja, dos 18 disponíveis, 17 estão sendo utilizados.

Em Pau dos Ferros todos os 4 leitos existentes estão ocupados; a 4ª Regional de Saúde, em Mossoró, está com 66% dos leitos ocupados.

A Região Metropolitana de Natal está com 27 leitos ocupados dos 28 do Hospital Giselda Trigueiro e 87% dos leitos SUS do Hospital Rio Grande.