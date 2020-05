No RN há 420 pessoas internadas em leitos clínicos e críticos, diz Sesap

O estado do Rio Grande do Norte tem 420 pessoas internadas entre casos confirmados e suspeitos de Covid-19, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde Pública (Sesap), apurados até o final da noite desta quinta-feira (21).

Já a fila da regulação, ou seja, as pessoas que estão aguardando internação em leitos específicos para Covid-19, tinha até o final da manhã desta sexta-feira (22) 13 pacientes com prioridade 1 (UTI), 6 com prioridade 2 (semi-uti) e 50 pessoas com prioridade 3 (enfermaria e estabilização).

Este quadro de superlotação aproxima a rede hospitalar do colapso. A taxa de ocupação de leitos críticos e clínicos na rede pública é de 96% em Natal e região Metropolitana; 97% em Mossoró; 58% no Seridó e 25% em Pau dos Ferros.

"A pandemia cresce e invade, inclusive, hospitais não específicos para Covid-19 como é o caso do Hospital Santa Catarina em Natal", informou Petrônio Spinelli, secretário adjunto de Saúde do Estado, em entrevista coletiva realizada na manhã desta sexta-feira, na Escola de Governo.

"Estamos abrindo leitos, mas se não aumentar o isolamento social, vamos chegar ao colapso em breve. A sociedade tem que fazer valer os decretos e as orientações. Cada um é responsável por isso. A administração pública pode fazer muita coisa e está fazendo, mas, efetivamente, quem faz acontecer o isolamento é cada um de nós", pontuou o secretário.

FISCALIZAÇÃO

A orientação mais recente do decreto do Governo do Estado para que as prefeituras restrinjam o acesso à orla marítima nos finais de semana deve ser efetivada por meio de decretos municipais.

A Secretária de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesed) dará apoio à realização das blitzen e barreiras sanitárias.

O titular da Sesed, Francisco Araújo, lembrou que a redução da circulação de pessoas nas cidades deve também acontecer na orla marítima para minimizar as possibilidades de contaminação.

O sistema de segurança estadual está trabalhando em mais de 15 municípios onde as prefeituras decretaram medidas restritivas. O trabalho acontece com policiais militares e civis, militares do Corpo de Bombeiros, agentes da Defesa Civil, guardas municipais e técnicos das secretarias de saúde do Estado e dos municípios.

"Inicialmente fazemos a fiscalização orientando pessoas e estabelecimentos. Se houver desrespeito às medidas protetivas, a pessoa é conduzida à delegacia onde é registrada a ocorrência", informou Francisco Araújo.