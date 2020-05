Sobe para 4.251 o número de casos confirmados de Covid-19 no RN

O Rio Grande do Norte apresentou uma queda no número de óbitos registrados nas últimas 24h no estado causados pela Covid-19.

Foram apenas 3 casos, chegando a um total de 181 mortes nesta sexta-feira (22), provocadas pela doença. Ontem eram 178.

Já o número de casos confirmados da Covid-19 passou de 4.060 nesta quinta, para 4.251 hoje. Os pacientes recuperados são 997, enquanto ainda há 12.920 suspeitos e outras 47 mortes em investigação.

Dos 3 novos óbitos registrados no estado, 1 aconteceu na cidade de Mossoró, que chega agora a 36 casos. Os casos positivos são 736 e as pessoas recuperadas da doença são 150, de acordo com o boletim da Sesap.

A taxa de isolamento social no estado nesta quinta-feira (21), segundo o LAIS da UFRN, voltou a ter uma leve subida e chegou a 41%, mesma taxa registrada na terça-feira (19).

O número, entretanto, segue muito abaixo do recomendado que é de 60%.