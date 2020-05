Número de óbitos confirmados por Covid-19 sobe para 212 no RN

O Rio Grande do Norte registrou um aumento de 28 novos óbitos causados pela Covid-19 durante o final de semana, chegando a 212 casos nesta segunda-feira (25).

Os dados foram atualizados pelo secretário adjunto da Sesap, Petrônio Spinelle. O boletim anterior havia sido divulgado pela secretaria no sábado (23), quando o RN registrou 184 óbitos pelo coronavírus.

O número de casos positivos para a doença passou de 4.599 no sábado para 4.774 nesta segunda. Já o número de casos suspeitos caíram para 12.856. Ainda há 40 óbitos em investigação.

Ainda de acordo com a Sesap, 467 pessoas estão internadas em UTIs, semi-UTIs e enfermarias nos hospitais das redes pública e privada do RN.

A fila de regulação (pessoas aguardando para serem internadas em leitos exclusivos Covid) tem quatro pacientes com prioridade 1 (UTI), 26 com prioridade 2 (semi-UTIs) e 57 pessoas com prioridade 3 (enfermarias).

A taxa de ocupação de leitos é de 97% em Natal e região metropolitana, 95% na região de Mossoró, 80% em Pau dos Ferros (Alto Oeste) e 64% no Seridó (Hospital Regional de Caicó).

ISOLAMENTO

Para aumentar o isolamento social, que no final de semana permaneceu em torno de 40%, Spinelli disse que o Governo do Estado articula com as prefeituras e estados vizinhos ações para ampliar este índice que deve ser de, no mínimo, 60% para conter a curva ascendente de contaminação.

"Além da abertura de leitos críticos e de estabilização é preciso ações no campo da assistência social, que devem ter forte engajamento dos municípios", afirmou.