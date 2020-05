Governo do RN abre seleção para contratação temporário de profissionais

Nesta terça-feira (26) o Diário Oficial do Estado trouxe a publicação de um edital para contratação temporária de 1.138 profissionais para atuar no combate à pandemia de Covid-19 no Rio Grande do Norte.

Há vagas para cargos de nível superior, médio e ensino fundamental. Os profissionais convocados terão contrato de seis meses.

Há vagas para os cargos de:

Nível Superior: médico diarista (Intensivista); médico plantonista; médico parecerista (infectologista e/ou pneumologista); enfermeiro; farmacêutico; bioquímico/biomédico; fisioterapeuta.

Nível Médio (Técnico): técnico em enfermagem; técnico em radiologia; técnico de Laboratório.

Nível Fundamental: auxiliar de cozinha, copeiro, cozinheiro, higienista Hospitalar e maqueiro.

Os salários variam de R$ 1.045 a R$ 4.081,49, dependendo do nível de escolaridade. A todos os cargos será acrescido 40% de adicional de insalubridade.

"Some-se a isso, até o dia 31 de maio, estamos pagando a gratificação de insalubridade aos servidores da saúde retroativo a abril. É justo, eles começaram essa batalha desde lá. Não é um favor, é um direito dos servidores. Não basta só ter o respirador, a questão de pessoal é fundamental", disse a governadora Fátima Bezerra.

Todo o processo de seleção será online e gratuito. As inscrições estão abertas até as 23h59 desta quarta-feira (27).

Para se inscrever o candidato deve acessar o endereço eletrônico https://selecao.saude.rn.gov.br/selecao/ e preencher eletronicamente o "Formulário de Inscrição", além de anexar corretamente a documentação exigida no edital.

Após concluir o procedimento, o candidato deverá gerar o comprovante de inscrição com o respectivo número de inscrição.

“A inscrição será confirmada e processada se o candidato preencher de forma completa, além de assinalar todos os campos eletrônicos obrigatórios. É dever do candidato manter sob sua guarda o comprovante eletrônico gerado ao término da sua inscrição”.

Cada candidato poderá concorrer em até 02 funções, independente da região.

A publicação e homologação do resultado final, bem como a convocação dos candidatos estão previstas para o dia 6 de junho. Os candidatos deverão, preferencialmente, se inscrever observando a região de saúde mais próxima a sua residência.

O edital com todos os detalhes da chamada pública pode ser acessado AQUI.

Serão priorizados para contratação temporária os candidatos que estiverem em lista de aprovados do Concurso Público da Sesap n° 001/2018, que façam parte do quadro de reserva (não nomeados até 25 de maio), obedecendo a ordem de classificação do quadro reserva do certame, desde que atenda a todos os requisitos do edital.