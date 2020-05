Estudantes podem se inscrever no Enem 2020 até esta quarta-feira, 27

Estudantes interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2020 têm até esta quarta-feira (27) para se inscrever.

As inscrições deveria ter se encerrado na última sexta-feira (22), mas foi prorrogada pelo Ministério da Educação, após várias reclamações sobre falhas no sistema. O prazo para garantir a participação segue até as 23h59.

O boleto o boleto de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 85, pode ser pago até amanhã (28).

As inscrições do Enem 2020 começaram no último dia 11 e podem ser feitas por meio da Página do Participante, no Portal do Enem na internet.





ADIAMENTO DO ENEM

No dia (20), o Inep e MEC decidiram pelo adiamento das provas do Enem 2020, atendendo as demandas da sociedade e às manifestações do Poder Legislativo em função do impacto da pandemia do coronavírus.

Veja mais:

Inep decide adiar ENEM 2020 após manifestações de políticos e entidades

Senado aprova adiamento do Enem 2020; proposta agora segue para Câmara



O exame será adiado entre 30 a 60 dias e as novas datas serão escolhidas por meio de consulta a estudantes no mês de junho.