ForodeMoscow 100 - AGORA, AS ACADEMIAS FAZEM PRESSÃO PELA REABERTURA

AGORA, AS ACADEMIAS FAZEM PRESSÃO PELA REABERTURA?; ACADEMIAS DE GINÁSTICA NA PANDEMIA

Quer fazer parte da nossa audiência qualificada, acompanhar os vídeos e entrar na nossa comunidade? Basta se inscrever no canal https://bit.ly/2SX0dFH

Os donos das academias fazem pressão pela reabertura no Rio Grande do Norte, em plena pandemia de covid-19, quando os casos sobem sete vezes em um mês e onde o índice de isolamento é cada vez menor. O Foro de Moscow completa 100 edições e traz uma entrevista com a professora aposentada da Uern, Marcília Mendes, que fala de mídia, jornalismo e governo Bolsonaro

------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? -------------------

1 - Números de casos de covid-19 aumentam sete vezes no RN em um mês

2- Índice de isolamento social no Rio Grande do Norte é o pior do Nordeste

3- Blogueiro bolsonarista, Roberto Jefferson e dono da Havan são alvo da Polícia Federal em investigação sobre fake news

4- Associação de Academias do RN aponta 34 mil empregos ameaçados no Estado

5 - FEMURN não quer realização de eleições municipais esse ano

6- Câmara aprova ajuda de R$ 3 bilhões ao setor cultural

7 - Ação da PF mira em grupo de apoiadores de Bolsonaro '300 do Brasil'

Além deste programa, assista nossos mais recentes vídeos: https://www.youtube.com/agenciamoscow

Acompanhe outras notícias e análises dos jornalistas da Agência Moscow:

Blog do Barreto: http://blogdobarreto.com.br/

William Robson: http://williamrobson.com.br/

------------------- REDES SOCIAIS --------------------------------

Instagram @agenciamoscow

Facebook: https://www.facebook.com/agenciamoscow-103371767906719/

Compartilhe este programa: https://youtu.be/9TznTsgZRMg

#jornalismo #jornalismopelademocracia #democracia #jornalismoprogressista #riograndedonorte