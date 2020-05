A maioria dos casos de contaminação por Covid-19 no RN é de jovens

Nesta quarta-feira (27) o Rio Grande do Norte bateu mais um recorde negativo com 22 óbitos por Covid-19 registrados na última 24h.

Nesta terça-feira (26) o estado contabilizava 220 mortes provocadas pela doença, hoje são 242. O número de casos positivos subiu para 5.630 e os suspeitos são 14.035.

Durante a coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta, a Subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica da Sesap, Alessandra Lucchesi, explicou que os números são levantados pela secretaria junto às unidades de saúde do Estado e incluem as informações prestadas pelos serviços de saúde dos municípios.

Ainda de acordo com Alessandra, os dados epidemiológicos revelam que a maioria dos óbitos em consequência da Covid-19 no RN é de pessoas acima de 60 anos e portadora de comorbidades como hipertensão sistêmica, diabetes e obesidade.

A maioria dos casos de contaminação confirmados é de jovens. "Neste momento, proteger a população jovem significa também proteger a população idosa", ressaltou Alessandra Lucchesi.

REGULAÇÃO

O secretário de Saúde do Estado, Cipriano Maia, confirmou que há fila de espera da regulação, mas acredita que nos próximos dias, com a expansão de leitos, haja um alívio.

Ele, entretanto, considerou que se o nível de contágio continuar aumentando, o que pressupõe mais casos graves e críticos, a situação não será equacionada.

O RN continua em ritmo de superlotação dos leitos Covid-19, tendo 100% da ocupação na Região Metropolitana de Natal e Mossoró, 50% em Pau dos Ferros e 82% no Seridó.

"Estamos trabalhando em colaboração com vários municípios para que a atenção básica cumpra seu papel e, através do Programa Saúde da Família, faça a orientação das pessoas. Aqueles que têm equipes médicas em condições de operar o respirador, o Governo faz a cessão de uso do equipamento. Isso já foi feito para Natal, Mossoró, Santa Cruz e Guamaré", informou Cipriano.

O secretário acrescenta, ainda, que o Estado também está disponibilizando um respirador de transporte para cada um dos hospitais regionais, o que garante o deslocamento seguro do paciente até chegar a uma UTI.