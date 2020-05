CEBEC diz que denúncia ao TCE tem “intenção difamatória e caluniadora”

Por meio de nota à imprensa o Centro Brasileiro de Educação e Cidadania (CEBEC) informou que seus fundadores estão sofrendo declarada perseguição, amparada em Fake News e acusações infundadas.

Nesta quarta-feira, a conselheira Maria Adélia Sales, do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, determinou a suspensão imediata do contrato feito entre o Centro e a Secretaria Estadual de Educação (SEEC) para cartilhas sobre o tema da cidadania.

A decisão da conselheira se baseou em uma denúncia anônima, recebida por intermédio da Ouvidoria, no dia 20 de março de 2020, que dizia haver indícios de irregularidades na contratação da empresa.

Ainda de acordo com a nota, os cotistas do CEBEC dizem que aguardam o “andamento do devido processo legal para que possam esclarecer ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) os fatos que foram relatados de forma distorcida por denúncia anônima, de intenção difamatória e caluniadora”.

NOTA À IMPRENSA

Os cotistas do Centro Brasileiro de Educação e Cidadania (CEBEC) aguardam o andamento do devido processo legal para que possam esclarecer ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) os fatos que foram relatados de forma distorcida por denúncia anônima, de intenção difamatória e caluniadora.

É notório e já devidamente encaminhado à Justiça nas esferas criminal e cível por meio de vasta documentação comprobatória, que há uma declarada perseguição aos citados cotistas, amparada em Fake News e acusações infundadas.

Tais denúncias chegaram ao Tribunal de Contas do Estado provocando decisão monocrática, sem que o CEBEC tenha tido, ainda, a devida oportunidade de esclarecimento dos fatos com a apresentação de documentos que atestam a lisura das ações realizadas.

Os cotistas do CEBEC seguem confiantes que a Justiça esclarecerá, devidamente, os fatos, prevalecendo a legalidade e transparência com que sempre conduziram os atos públicos desta instituição, conforme é de conhecimento de toda a sociedade por meio da ampla e irrestrita divulgação realizada.