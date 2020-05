Números em Areia Branca se dão por causa da cultura da cidade, diz prefeita

Na noite desta quarta-feira (27) a prefeita de Areia Branca, Iraneide Rebouças, concedeu entrevista ao Programa Cenário Político da TCM, onde falou sobre o alto número de casos confirmados e mortes por Covid-19 no município.

Nesta quinta, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela própria prefeitura, a cidade registrava 219 casos positivos para a doença e 19 óbitos.

Os dados mostram que Areia Branca, que tem cerca de 27 mil habitantes, já é a cidade que apresenta o maior índice de mortalidade do estado para cada 100 mil habitantes.

Durante a entrevista, a prefeita Iraneide Rebouças atribuiu os números alarmantes da Covid-19 ao fato de a cidade apresentar, segundo ela, um grande fluxo de pessoas atraída pelas indústrias salineira e de energia eólica.

Como já havia dito anteriormente, por meio de suas redes sociais, manteve a posição de que os número alarmantes na cidade se davam pelo fato de ser uma cidade portuária e ter limites com o Estado do Ceará.

Segundo a gestora, no momento em que foi detectada a situação na cidade, a gestão de imediato tomou medidas para controlar a situação. Entretanto os dados mostram que essas medidas são foram tão rápidas, já que o número de mortos na cidade passou de 0 a 19 em pouco mais de 20 dias.

Questionada sobre os comentários de que a gestão teria demorado muito tempo para agir com relação ao combate à Covid-19

“Desde o momento que nós tomamos conhecimento do primeiro caso de acometimento pelo Covid em Areia Branca nós buscamos tomar todas as providência, sim. Nós adotamos 4 decretos, buscamos as informações em relação a todas essas particularidades em Areia Branca, o Porto-Ilha, inclusive entramos com ação no Ministério Público para que fossem adotadas essas medidas, pela Anvisa, de proteção aos trabalhadores do Porto-Ilha e também os barcos que acostam no nosso Porto-ilha. Além disso nós também, nos decretos, solicitamos o isolamento {...} e começamos as atividades juntos a secretaria de saúde, criamos o comitê de enfrentamento ao Coronavírus e a vigilância sanitária visitou todos os comerciantes e empresas”, disse.

Entretanto é sabido que o comércio na cidade só recebeu a visita da vigilância sanitário no dia 15 de maio, quando já havia 7 óbitos, 5 internadas e mais de 60 pessoas diagnosticados com covid-19 na cidade. O primeiro óbito foi registrado no dia 6.

Isso, depois que o Mossoró Hoje mostrou que ao invés de investir em medidas para combater a doença, a prefeitura ia investir R$ 200 na pintura do muro do estádio de futebol da cidade, medida que foi cancelada após a denúncia do Portal.

Iraneide Rebouças ainda culpou a própria população pela falta de isolamento. Segundo ela, apesar de a gestão estar sempre “pedindo” para manter o isolamento, a população da cidade tem uma cultura de gostar de fazer compras todos os dias.

“A cultura da nossa cidade, de fazer compras todos os dias, de ir ao mercado todos os dia, de se consultar muitas vezes, isso é uma cultura que nós temos aqui na nossa cidade. Então devido a essas características, realmente não houve o cumprimento do isolamento devido”, disse Iraneide.

O que fica claro é que a gestão quis manter a “política da boa vizinhança” e não tomou medidas mais enérgicas para impedir os “passeios” e as festinhas que vinham sendo realizadas na cidade.

Sobre o número de pessoas de Areia Branca internadas em Mossoró, a prefeita disse que no hospital da cidade não há leitos de UTI, por isso esses pacientes precisaram ser transferidos. Além disso, ainda segundo a prefeita, a cidade dispõe de apenas 1 respirador no Hospital Municipal.

“Nosso atendimento hospitalar aqui nós temos 1 respirador, estamos querendo comprar mais respiradores. Existe uma dificuldade do atendimento nas compras das necessidades, você sabe disso, em relação ao coronavírus. Respiradores nós temos dificuldade de entrega, material de EPI nós fizemos um chamamento público pra que fosse atendido com a maior rapidez, nesse caso foram 3 dias, mas que nós tivemos que notificar e encerrar o chamamento por eles não terem como fornecer os produtos que nós queríamos, em apenas 3 dias. Então nós temos tomado todas as providências pra que o nosso cidadão tenha a melhor assistência possível dentro das condições de hospital”.

Questionada sobre os investimentos que a gestão tem feito para enfrentamento da doença, Iraneide disse que a gestão está comprando insumos, EPIs e um raio-x para para atendimento as urgência. As compras são no valor de R$ 1 milhão e 50 mil, segundo a gestora.

Veja a entrevista completa AQUI.