ForodeMoscow 101 - AS NOVAS INSINUAÇÕES GOLPISTAS DE BOLSONARO

AS NOVAS INSINUAÇÕES GOLPISTAS DE JAIR BOLSONARO. MOSSORÓ SE APROXIMA AOS MIL CASOS DE COVID-19

O Foro de Moscow analisa as novas declarações de Bolsonaro por conta da ação da Polícia Federal que deteve integrantes do chamado "gabinete do ódio", coordenado pelo seu filho. Veja também informações mais recentes sobre os casos de coronavírus em Mossoró e no Rio Grande do Norte.

1 - Covid-19: Dados informados por alguns municípios podem indicar maior número de casos no RN

2- Câmara de Mossoró aprova suspensão de descontos de consignados

3- Mossoró tem 907 casos confirmados de Covid-19

4- Pingo da Mei Dia será online e artistas se apresentarão sem cachê

5- Covid-19 diminui expectativa de vida no Nordeste, diz estudo

6- Não teremos outro dia como ontem, chega, diz Bolsonaro em recado ao Supremo

