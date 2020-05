Deputado do RN solicita pagamento de insalubridade a agentes de segurança

Nesta quarta-feira (27) o deputado estadual Allyson Bezerra (Solidariedade) enviou ofício à governadora Fátima Bezerra (PT) solicitando o pagamento de adicional por insalubridade aos agentes de segurança pública durante o período de pandemia do Coronavírus no Rio Grande do Norte.

“O combate à doença pandêmica já se trata de uma verdadeira guerra, e o nosso exército é formado por todos os ligados à área de saúde e também por profissionais da segurança pública e corpo de bombeiros, pois, em razão da natureza essencial das suas atividades, permanecem expostos nas ruas, realizando seus serviços junto à população, seja com policiamento ostensivo e conscientização, seja na prontidão para o socorro em acidentes”, justifica o deputado no documento.

Allyson destaca ainda que há registro no estado de muitos policiais militares infectados pelo coronavírus, inclusive, 4 policiais já morreram por complicações causadas pela doença.

Até esta quinta-feira (28), de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (Sesed), o estado já tem 72 policiais militares, civis e bombeiros com diagnóstico positivo para a doença.

Os dados ainda apontam que 319 agentes de segurança pública estão afastados e em monitoramento, entre outros motivos, por terem contato com colegas diagnosticados com a Covid-19.

“É inquestionável que pelos relevantes serviços prestados, nesse tempo de enorme dificuldade e o risco de contaminação, que os profissionais de Segurança Pública fazem jus ao referido auxílio”, disse Allyson Bezerra.