Com 60,87%, Barragem Armando Ribeiro atinge melhor volume desde 2012. O aumento no volume do reservatório ajudou as reservas hídricas superficiais totais do RN a atingirem 53,24% da capacidade. A atualização foi divulgada nesta quinta-feira (28), pelo Igarn. Em relatório divulgado no dia anterior, a barragem apresentava 59,39% da sua capacidade.

O maior reservatório de água do Rio Grande do Norte, a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, com capacidade para 2,37 bilhões de metros cúbicos, atingiu 60,87% do seu volume total, o que equivale a 1.444.593.821 m³.

O dado foi atualizado e divulgado nesta quinta-feira (28), pelo Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn).

No relatório do dia anterior, a barragem estava com 1.409.378.178 m³, que correspondem a 59,39% da capacidade total. Um aumento de 35.215.643 m³ em 24 horas.

O aumento no nível do reservatório ajudou as reservas hídricas superficiais totais do RN a acumularem 2.330.418.082 m³, que correspondem a 53,24% da capacidade total de represamento de águas pelos reservatórios monitorados pelo Igarn.

Com relação ao estado, esta também é a melhor situação hídrica registrada desde o ano de 2012.

OUTRAS BARRAGENS

A barragem Umari, localizada em Upanema, está represando 251.182.162 m³, que correspondem a 85,78% da sua capacidade total que é de 292.813.650 m³. Este é o maior volume de águas acumulado pelo reservatório desde de 2009, ano em que o manancial chegou a sangrar.

A barragem Santa Cruz do Apodi voltou a receber aporte hídrico após algumas semanas sem a chegada de quantidade substancial de água na represa e acumula atualmente 215.955.460 m³, que correspondem a 36,01% da sua capacidade total que é de 599.712.000 m³.

O reservatório Marechal Dutra, também conhecido como Gargalheiras, continua a receber aporte hídrico. Está represando 14.800.654 m², percentualmente, 33,32% da sua capacidade total que é de 44.421.480 m³. Este é o maior acúmulo de água do manancial desde fevereiro de 2013.

A barragem Pau dos Ferros também aumentou de volume e já acumula 20.483.894 m³, que correspondem a 37,35% da sua capacidade total que é de 54.846.000 m³. Desde agosto de 2012 o reservatório não atingia este represamento de águas.

O açude Rio da Pedra, localizado em Santana do Matos, está acumulando 6.053.074 m³, que correspondem a 44,5% da sua capacidade total que é de 13.602.215 m³. O manancial não represa essa quantidade de água desde dezembro de 2012.

Outro reservatório que recebeu água das últimas chuvas foi o de Cruzeta, que está acumulando 5.034.194 m³, percentualmente, 21,38% da sua capacidade total que é de 23.545.745 m³. A última vez que o manancial represou esse volume hídrico foi em junho de 2014.

O açude Itans, localizado em caicó, está acumulando 10.900.117 m³, que correspondem a 14,37% da sua capacidade total que é de 75.839.349 m³. O reservatório chegou a secar no início deste ano e nos últimos meses vem se mantendo na cota dos 10 milhões de metros cúbicos.

Apesar de ainda estar em estado de alerta, com menos de 10% da sua capacidade, o açude Esguicho, localizado em Ouro Branco, recebeu pequeno aporte hídrico, acumulando 651.564 m³, que correspondem a 2,33% da capacidade total do manancial que é de 27.937.310 m³. Apesar do pouco volume acumulado, desde março de 2016, o reservatório não represava essa quantidade de água.