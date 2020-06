Ex-secretário de Tributação de Mossoró morre na manhã deste domingo, em Natal

Ubiracy Assunção (dir.) ao lado do auditor Hugo Nelson, da Prefeitura de Mossoró, será sepultado na tarde desta segunda-feira, 1 de junho, às 17h00, no Cemitério do Alecrim, em Natal.

Faleceu na manhã deste domingo, 31, em sua residência em Natal, o auditor fiscal do Tesouro Estadual Antônio Ubiraci de Assunção, que atualmente estava aposentado, mas atuando como secretário adjunto da Secretaria de Tributação na Prefeitura Municipal da capital do Estado.

Ubiraci Assunção foi secretário municipal de Tributação em Mossoró por 11 anos, de 2001 a 2012, tendo iniciado no governo Rosalba Ciarlini e concluído com Fafá Rosado. Durante este período, modernizou a pasta e aproximou do contribuinte, tendo aumentado a arredação municipal.

O Sindicato de Auditores Fiscais de Mossoró emitiu anota que segue.

Segue abaixo a nota:

Com profundo pesar e muita tristeza tomamos conhecimento do falecimento do auditor fiscal do Tesouro Estadual, aposentado, Antônio Ubiraci de Assunção, ocorrido neste domingo, 31 de maio de 2020, em Natal.

Ubiracy Assunção, que atualmente era secretário adjunto no município de Natal, exerceu em Mossoró o cargo de secretário municipal da Tributação, nos anos de 2001 a 2012, onde modernizou a estrutura da pasta, ampliou o quadro de auditores fiscais, implantou programas de capacitação de servidores, incentivos fiscais e aumentou a arrecadação do município, além de humanizar as relações entre servidores e contribuintes.

Neste momento de tristeza, unimo-nos aos servidores da Secretária de Tributação de Natal para manifestar nossas mais sinceras condolências aos familiares, parentes e amigos de seu Ubiracy, como o tratávamos, rogando a Deus que conforte seus corações.

Mossoró, 31 de maio de 2020.

SINDAF - Sindicato dos Auditores Fiscais de Mossoró

O Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte também emitiu nota.

A diretoria do SINDIFERN cumpre o doloroso dever de comunicar o falecimento do colega aposentado ANTÔNIO UBIRACY DE ASSUNÇÃO, ocorrido hoje (31), manhã pela em sua residência.

Ex-diretor das Unidades de Caicó e Currais Novos e ex-Corregedor Geral do Fisco, Ubiracy era bastante estimado pelos colegas de trabalho. Atuou também como Secretário de Tributação de Mossoró e atualmente era o Secretário-adjunto de Tributação de Natal.

O velório será realizado a partir das 16h00 de hoje no Morada da Paz da Avenida São José, em Natal, e o sepultamento ocorrerá nesta segunda-feira, dia 1º de junho, às 17h00, no Cemitério do Alecrim, em Natal.

À família enlutada, colegas e amigos de Ubiracy apresentamos as nossas condolências e orações pelo seu descanso ao lado do Pai.

A DIRETORIA