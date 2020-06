RN tem 606 novos casos positivos para Covid-19; São 8.008 contaminados

O boletim epidemiológico divulgado pela Sesap nesta segunda-feira (1º) mostra que o Rio Grande do Norte chegou a 323 mortes provocadas pelo novo coronavírus. São 18 a mais do que o registrado no último boletim, divulgado no sábado (30).

Já o número de casos positivos para a Covid-19 subiu para 8.008. No sábado eram 7.402 confirmações, um aumento de 606 casos.

De acordo com o secretário adjunto da Saúde, ainda há outras 69 mortes estão em investigação para que se descubra se foram provocadas pela doença.

Em todo o estado, são 16.526 suspeitos, 14.129 descartados e outros 1.824 recuperados, de acordo com as secretarias de saúde dos municípios.

Na cidade de Mossoró, segunda maior do estado, o boletim aponta que já são 58 mortes por Covid-19 e 1110 casos confirmados de pessoas infectadas. No boletim do sábado, havia 57 mortes e 1065 casos positivos da doença.

Ainda há outros 1062 casos suspeitos, 897 descartados, 179 pessoas recuperadas e 8 óbitos em investigação.