Governo e Prefeitura de Mossoró fecham ‘Pacto pela Vida’ no combate a Covid-19

A governadora Fátima Bezerra se reuniu na manhã desta terça-feira (2), em videoconferência, com a prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, para propor o “Pacto pela Vida”, quando fez um apelo para que a administração da segunda cidade mais populosa do estado tenha um maior envolvimento no cumprimento e fiscalização das medidas dos decretos estaduais.

A proposta tem a finalidade de ampliar os índices de isolamento social, única maneira considerada eficaz para conter a propagação do novo coronavírus (Covid-19).

“Contamos com o apoio de Mossoró, por ser uma cidade muito populosa e que centraliza no Alto Oeste do estado grande circulação de pessoas. O Estado terá uma ação especial de reforço nas forças de segurança direcionada para o combate à Covid-19”, disse a chefe do Executivo estadual. Ela citou, dentre as ações sugeridas, o fechamento do acesso às praias, como Grossos, Areia Branca e Tibau.

A exemplo do que foi proposto na reunião realizada ontem (1º), com os prefeitos dos municípios que compõem a 7ª Unidade Regional da Saúde Pública (Ursap), o “Pacto pela Vida” propõe mais fiscalização para feira livres, proibição de circulação de áreas públicas, controle de circulação com blitzen, entre outras ações.

Para tanto, haverá uma outra reunião, nesta quarta-feira (3) com prefeitos das demais cidades da 2ª regional, que incluem, além de Mossoró e as cidades litorâneas citadas anteriormente, Apodi, Baraúna, Campo Grande, Caraúbas, Felipe Guerra, Governador Dix-Sept Rosado, Janduís, Messias Targino, Serra do Mel e Upanema.

A prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, afirmou que o município vai indicar um representante da prefeitura para compor a comissão que o governo está coordenando e que as propostas apresentadas na reunião se somam às ideias que estão sendo alinhadas internamente.

“Esse ‘Pacto pela Vida’ é fundamental. O alinhamento com outros municípios, orientados pelo Governo do Estado, é muito importante”, reforçou.

Durante a reunião, a prefeita Rosalba Ciarlini, ao lado da secretária de Saúde, Saudade Azevedo, também reforçou o pedido pela abertura de novos leitos de UTI em Mossoró.

Ela argumentou que a cidade atende as regiões Oeste, Costa Branca e Vale do Assu e que mais de 50% dos leitos de UTI no município são ocupados por pessoas de outras cidades.

“Mossoró atende pessoas de várias regiões. Os números de internações de pessoas de outras cidades são crescentes. Nós precisamos que novos leitos sejam abertos na cidade e que outros municípios também se estruturem minimamente para garantir atendimento preliminar a quem venha a precisar.”, afirmou Rosalba.

A governadora Fátima Bezerra disse que entendia a situação da cidade e que espera a abertura de novos leitos no Hospital São Luiz até o fim desta semana.

A governadora foi enfática ao afirmar que o Governo do Estado vai endurecer as medidas de prevenção do novo coronavírus. Informou também que quinta-feira (4) vai ser publicado um novo decreto com todas as determinações a serem cumpridas no Rio Grande do Norte.