Taxa de ocupação de leitos continua mostrando superlotação no RN

Os dados divulgados nesta terça-feira (2) pela Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte (Sesap) mostram que o estado continua a mostrar superlotação nos leitos específicos para tratamento de paciente acometidos pela Covid-19.

Nesta terça-feira, de acordo com o boletim epidemiológico, há 514 pessoas com a doença e que estão hospitalizadas em leitos de UTI, semi-UTI e clínicos no estado.

Destas, 287 ocupam leitos críticos e 294 leitos clínicos, nos hospitais das redes pública e privada em todo o RN. A fila de regulação para leitos exclusivos Covid, tem hoje 10 pacientes com prioridade 1, 22 com prioridade 2 e 73 com prioridade 3.

Na região de Mossoró a ocupação é de 97,5%. Em Natal e Grande Natal é de 98%. Em Pau dos Ferros a ocupação é de 100% e no Seridó, 50%.

NÚMEROS DA COVID-19

Ainda de acordo com do boletim atualizado nesta terça, o estado tem 16.364 casos suspeitos, 8.233 confirmados, 14.128 descartados, 341 óbitos (14 nas últimas 24 horas e 4 que ocorreram em dias anteriores). Os óbitos em investigação são 68.

Na cidade de Mossoró, segunda maior do estado, são 1046 casos suspeitos, 1129 confirmados, 897 descartados, 61 óbitos e outros 8 em investigação.