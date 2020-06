ForodeMoscow 105 - As novas ações autoritárias do interventor do IFRN

AS NOVAS AÇÕES AUTORITÁRIAS DO INTERVENTOR DO IFRN; AUTORITARISMO DO REITOR PRÓ-TEMPORE DO IFRN

Foro de Moscow destaca nesta edição as novas ações antidemocráticas do interventor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), Josué Moreira. Veja também como ele está a cada dia, mais isolado na instituição. O Foro ainda debate o racismo e temas como fake news e as chances dos candidatos a vereador pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? -------------------

1 - Interventor sugere censura na comunicação do IFRN

2- Marleide Cunha deixa Sindiserpum para tentar Câmara Municipal

3- RN chega a 341 mortes por Covid-19 e pesquisador prevê até 20 óbitos por dia em cenário mais otimista

4- "Não há economia sem vidas", afirma secretário de desenvolvimento econômico

5- CPI das Fake News identifica 2 milhões de anúncios do governo em canais de 'conteúdo inadequado'

6- Moro se diz 'perplexo' e 'indignado' com delação negociada por Aras que mira seu amigo

