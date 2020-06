Nesta sexta-feira (5) famílias de alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino vão receber os kits da alimentação escolar que contém 11 itens, além de acompanhamento de proteína.

Os alimentos serão entregues a aproximadamente 700 alunos. A distribuição é uma iniciativa da Prefeitura de Tibau, por meio da Secretaria Municipal de Educação, para reduzir os impactos causados pela pandemia do coronavírus.

De acordo com a secretária municipal de educação, Socorro Nascimento, os kits seguem as orientações do Programa Nacional de Alimentação Escola (PNAE), respeitando os hábitos alimentares, a cultura local e a qualidade nutricional e sanitária.

“O fornecimento dos kits é feito para compensar a ausência de alimentação escolar durante a suspensão das aulas em decorrência da Covid-19. Como se sabe, muitos dos alunos faziam a principal refeição do dia nas unidades de ensino”, disse a secretária.

O prefeito Josinaldo Marcos de Souza (PSDB), “Naldinho”, explica que e esse já é o segundo mês que a Administração Municipal faz a entrega dos kits, contemplando cerca de 700 alunos, para se manter por um mês.

“Sabemos que a família irá consumir, claro, por isso, se em uma casa tiver três, quatro, cinco alunos matriculados na rede municipal, todos eles vão receber o kit”, garantiu o prefeito Naldinho.