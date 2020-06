Lei sancionada no RN prevê o estímulo à adoção legal e diminuição do abandono

A lei que trata da divulgação do fato de que entregar crianças para adoção não é crime foi sancionada nesta quarta-feira (3) pela Governadora Fátima Bezerra. O objetivo é incentivar a adoção legal de crianças no Estado, proteger e defender as crianças que sofrem abandono e, ao mesmo tempo, contribuir para desestigmatizar o tema; Entenda.