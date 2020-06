Mais 229 profissionais de saúde do RN são convocados para atuar na pandemia. A lista dos candidatos convocados pode ser acessada do DOE desta quarta-feira (5). Os convocados têm 5 dias para se apresentarem a Sesap; Entre os convocados estão enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, técnicos em radiologia, higienista hospitalar, maqueiros e um biomédico.

O Governo do Rio Grande do Norte convocou 229 profissionais da área de saúde para reforçar o quadro de pessoal da Secretaria Estadual da Saúde Pública (Sesap) durante o período de combate à pandemia do novo coronavírus.

A lista dos candidatos convocados, aprovados no Recrutamento para Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público em atendimento ao Plano de Contingência Hospitalar para o enfrentamento da Covid-19, regido pelo Edital nº 001/2020-SESAP/RN, foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Acesse a lista de convocados AQUI.

De acordo com a governadora Fátima Bezerra, essa é ação contínua que o Governo do RN coloca em prática para combater a pandemia.



"De forma transparente, estamos trabalhando incansavelmente para encontrar soluções que minizem os efeitos do novo coronavírus no Rio Grande do Norte. Cada médico, enfermeiro e técnico de enfermagem que chega, representa uma chance a mais de salvarmos vidas", destacou.

Foram convocados enfermeiros (37), fisioterapeutas (31), técnicos de enfermagem (105), técnicos em radiologia (9), higienista hospitalar (5) e maqueiros (9) para a região VII. Para a região II, foram chamados 4 enfermeiros, 3 fisioterapeutas, 2 técnicos em radiologia e 2 maqueiros.

Outros 2 enfermeiros, um farmacêutico, um biomédico, 10 técnicos de enfermagem e 3 técnicos em radiologia foram convocados para a região IV . Já para a região VI, foram chamados 4 enfermeiros e 1 fisioterapeuta.

Os profissionais deverão se apresentar, na sede da Sesap, no período de cinco dias úteis contados da data da publicação da convocação, prazo que pode ser prorrogado por três dias úteis, caso o candidato apresente pendências em sua documentação.

Quem não se apresentar terá sua vaga destinada para candidatos de cargos análogos do quadro de reserva.

Para ser atendido na Sesap, o candidato deve fazer o agendamento prévio, através do link: http://centraldocidadao.rn.gov.br. Além disso, precisa antes entrar no link http://portalsei.rn.gov.br/ e, na aba de acesso ao SEI, criar seu usuário externo e senha, na opção ''clique aqui se você ainda não está cadastrado" ou usando este o link direto.

Após a criação do usuário externo, o candidato deve enviar e-mail para sei.sesap@gmail.com, informando nome e CPF com o título "LIBERAÇÃO CONCURSO SESAP", para que seu usuário seja liberado.

Na data e horário agendados, o candidato deve comparecer primeiramente à sede da Secretaria Estadual da Saúde Pública, na Avenida Deodoro, 730, Cidade Alta, Natal/RN, para abertura de processo eletrônico.