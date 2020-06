ForodeMoscow 107 - O QUE PODE E O QUE NÃO PODE NO NOVO DECRETO DE FÁTIMA?

O QUE PODE E O QUE NÃO PODE NO NOVO DECRETO DE FÁTIMA?; O QUE DIZ O DECRETO DO GOVERNO DO RN SOBRE O ISOLAMENTO SOCIAL

Foro de Moscow destaca os pontos do novo decreto da governadora Fátima Bezerra. O que pode e o que não pode? O que pode funcionar e o que terá de permanecer fechado? Como será a fiscalização? Como serão aplicadas as multas? Veja também uma conversa com um brasileiro que mora nos Estados Unidos e relata sobre o décimo dia de protestos contra o racismo.

------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? -------------------

1 - Mossoró tem 1.251 casos confirmados de Covid-19

2- Governo do RN apresenta medidas estipuladas em novo Decreto Estadual

3- Quem pode sair de casa sem ser multado no novo decreto?

4- Novo decreto proíbe abertura de salões, barbearias e armarinhos no RN

5- Ministério da Saúde credencia 20 leitos de UTI do Hospital São Luiz

6- Festejos juninos estão suspensos em todo o RN

