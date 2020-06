Serra do Mel contrata profissionais de saúde para reforço contra a Covid-19

A Prefeitura Municipal de Serra do Mel oficializou a contratação de mais dois profissionais da saúde que vão atuar na rede de saúde do município, sendo uma enfermeira, Cláudia Souza, e uma técnica de enfermagem, Géssica Niely.

Elas vão realizar o acompanhamento domiciliar dos pacientes que testaram positivo para a Covid-19 e que se encontram em isolamento domiciliar, reforçando as equipes de saúde no combate ao coronavírus.

De acordo com a secretária municipal de saúde, Anacelia Freitas, as profissionais vão atender aos pacientes das vilas Rio Grande do Norte e Brasília.

“Com isso, as equipes do PSF que atendem as duas vilas vão ter mais flexibilidade em seus atendimentos já que a maior incidência de casos no município vem acontecendo nas vilas Brasília e RN”, disse a secretária.