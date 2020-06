ForodeMoscow 109 - QUANDO AS LOJAS DE MOSSORÓ VÃO REABRIR?

QUANDO AS LOJAS DE MOSSORÓ VÃO REABRIR?; ENTREVISTA COM O SENADOR STYVENSON VALENTIM, DO PODEMOS

Hoje o Foro de Moscow destaca a situação das UTIs em Mossoró para casos de covid-19 e a perspectiva de reabertura do comércio local, em conformidade com o novo decreto do Governo. Veja também a entrevista com o senador Styvenson Valentim Mendes, que vai falar, entre temas relacionados ao RN, sobre o Governo Bolsonaro, combate ao coronavírus e atuação de seu partido na atual conjuntura política. Ao vivo, ao meio-dia.

------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? -------------------

1 - Casos confirmados de Covid-19 crescem mais de 56% em junho no RN

2- CPI da Arena das Dunas convoca controlador para depoimento

3- Isolamento social no RN não chega a 50% no primeiro final de semana de junho

4- Por que o comércio de Mossoró não será reaberto no dia 17 como diz o decreto?

5- Governo condiciona reabertura do comércio no RN à ocupação de leitos de UTI abaixo de 70%

6- Bolsonaro fala em reabrir escolas após OMS lançar dúvidas sobre transmissão assintomática

7- Para evitar avanço do centro, Bolsonaro intensificará polarização com PT

8- Witzel desiste de fazer oposição a Bolsonaro depois de operação da PF

