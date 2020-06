Deputado cobra atenção do Estado para casos de Covid-19 em Areia Branca

Os números de casos do novo Coronavírus em Areia Branca, no Oeste potiguar, voltaram a pautar o pronunciamento do deputado Souza (PSB) na Assembleia Legislativa.

Durante a sessão plenária remota desta terça-feira (9), o parlamentar novamente externou a sua preocupação com a situação e cobrou medidas para a prevenção e enfrentamento da Covid-19 no município.

“Areia Branca é o centro da pandemia da doença no Rio Grande do Norte. Já são 26 óbitos confirmados e 8 casos em observação. É uma situação muita séria e que merece a atenção do Estado, uma vez que não houve uma preocupação inicial no município, como por exemplo a instalação de unidade de referência para tratamento aos infectados”, relatou Souza.

Segundo o deputado, a doença avança pela zona rural de Areia Branca, “que é ainda mais desassistida pelo poder público. Os números são alarmantes e espero que as entidades sanitárias voltem suas atenções para lá, assim como esperamos que a administração municipal instale um espaço próprio para o tratamento dos pacientes de Covid-19, conforme solicitamos”, concluiu Souza.

O deputado ainda enalteceu na ocasião a doação de equipamentos de proteção individual promovida pela Assembleia Legislativa, beneficiando os municípios potiguares.