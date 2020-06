ForodeMoscow 110 - MP DE BOLSONARO: AS ELEIÇÕES DA UFERSA SERÃO SUSPENSAS?

MP DE BOLSONARO: AS ELEIÇÕES DA UFERSA SERÃO SUSPENSAS?; MEDIDA PROVISÓRIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO; UNIVERSIDADES FEDERAIS E INSTITUTOS FEDERAIS

O Foro de Moscow desta quarta-feira (10) destaca a Medida Provisória publicada hoje no Diário Oficial da União que estabelece a escolha de reitor das universidades e institutos federais em regime temporário durante a pandemia. Veja as implicações da medida sob o ponto de vista jurídico e político. Participação do professor de Direito da Ufersa, Daniel Valença e da coordenadora do Sindicato Estadual dos Trabalhadores em Educação de Ensino Superior (SINTEST), Kaliane Morais.

1 - Areia Branca tem maior incidência de casos de Covid-19 do RN

2- Bolsonaro quer nomear interventor também para a Ufersa

3- Consuni se reúne para discutir saída à MP de Bolsonaro

4- Câmara de Mossoró aprova a antecipação de feriados para aumentar isolamento

5- Rosalba aproveita crise da covid-19 para propor suspensão da contribuição patronal e parcelamentos de dívidas da PREVI

