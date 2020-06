APAMIM coloca mais 5 leitos de UTI covid-19 em funcionamento no São Luiz

A APAMIM colocou em funcionamento mais 5 leitos de UTI covid-19 no Hospital de Campanha São Luiz, no início da tarde desta quarta-feira, dia 10, dando sequência, assim, ao cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta assinado com o Ministério Público Estadual e do Trabalho.

O trabalho de abertura de leitos pela APAMIM está dentro do Plano Estadual e Municipal de Combate ao Novo Coronavírus, objetivando abrir 100 leitos covid-19 em Mossoró e apoiar a abertura de outros no Hospital Regional Tarcísio Maia e também no Hospital Rafael Fernandes.

No Hospital São Luiz, a APAMIM já havia colocado em funcionamento outros 20 leitos de UTI e 30 de UCI durante o mês de maio. Estes leitos, inclusive, já estão credenciados junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), que vai pagar pelo custeio dos internamentos realizados.

A diretora geral da APAMIM, Larizza Queiroz, explicou que no próximo dia 15 serão abertos outros 5 leitos de UTI covid-19 no Hospital São Luiz. Provavelmente no dia 20, também em parceria com Prefeitura Municipal, Governo do Estado e Governo Federal, a APAMIM espera abrir outros 5.

Daí já vão estar em funcionamento 35 leitos de UTI covid-19 e 65 de UCI, atendendo, assim, 100% do previsto no TAC assinado com o MPRN e MPT no final de abril. São leitos para atender a demanda de pacientes da região Oeste do Rio Grande do Norte.

A APAMIM também está atuando em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado para manter os 20 leitos de UTI covid-19 instalados na ala nova do HRTM. Esta parceria é fruto de um convênio de três meses entre Apamim e Sesap.

Para alcançar o objetivo colocado no TAC, Larizza Queiroz destacou o apoio da Secretária de Saúde de Mossoró, Saudade Azevedo, do juiz Federal Orlan Donato Rocha; do procurador do Ministério Público do Trabalho, Gledson Gadelha; dos promotores do MPRN e do Governo do Estado.

O Hospital de Campanha São Luiz está sendo aberto com recursos na ordem de R$ 594 mil da Prefeitura de Mossoró, 3 parcelas de R$ 633 mil do Governo do Estado, cerca de R$ 500 mil destinados pela Justiça Federal de Mossoró e R$ 284 mil destinados pelo MPT.

Com o mesmo objetivo, a APAMIM recebeu 5 respiradores do Governo do Estado e 5 aparelhos da Prefeitura de Mossoró. O custo de manutenção dos leitos covid-19 será do Ministério da Saúde, através de repasses ao Fundo Municipal de Saúde, que, por sua vez, repassa para a APAMIM.

O custo máximo/mês desta unidade saúde de infectologia será de R$ 4,2 milhões.

A ocupação desses leitos se dá exclusivamente através da Central de Regulação de Leitos do SUS em Mossoró. Sendo assim, é preciso que o cidadão com os sintomas procure o posto de saúde de sua cidade, para que o médico faça a regulação e ele seja internado nos leitos covid-19 em Mossoró.