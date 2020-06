"Não podemos desistir da Petrobras", diz a deputada Isolda Dantas

Na noite desta terça-feira (9) a deputada estadual Isolda Dantas reuniu o senador Jean Paul Prates, a deputada Natália Bonavides e o deputado Francisco do PT, prefeitos das regiões, vereadores, sindicatos e organizações para debater estratégias no enfrentamento ao desinvestimento da Petrobras em Mossoró e no Rio Grande do Norte.

“Nosso mandato foi procurado pelos sindicatos de petroleiros sobre essa questão que não podemos deixar passar: é preciso defender a Petrobras para o povo do Rio Grande do Norte.”

A Petrobras é muito relevante para a economia do Estado. De acordo com dados da FIERN, atualmente são 162 milhões em reservas totais de petróleo em terra potiguar.

O Rio Grande do Norte lidera em número de poços produtores de petróleo, sendo ainda mais de 3.580 distribuídos em 15 municípios do RN. Além do potencial natural, todo mundo sabe que os royalties são essenciais ao governo do Estado e municípios.

E mais: a Petrobras é ainda responsável por uma cadeia direta de 10 mil empregos formais. Em outros tempos, esses empregos já se aproximaram da marca de 45 mil.

“Precisamos agir com relação a isso. A Petrobras não pode diminuir. Não podemos desistir da Petrobras. Vamos buscar alternativas para que esta empresa tão importante para a economia do RN e para o povo Potiguar ganhe fôlego para seguir contribuindo com o desenvolvimento do nosso Estado”, diz Isolda que destaca a importância da união de forças políticas, dos movimentos e sindicatos para que o desmonte da Petrobras seja barrado no RN.