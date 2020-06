Ebserh divulga resultado da seleção para reforço na saúde no combate a Covid-19

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pelo processo seletivo para os novos cargos de saúde para o combate ao novo coronavírus nos hospitais universitários, disponibilizou a lista com os aprovados em seu site.

Foram 31,5 mil inscritos para os cargos de médico plantonista, médico (Medicina do Trabalho), farmacêutico, assistente social, biomédico e técnicos em Análises Clínicas, Radiologia, Necropsia e Farmácia.

O início das convocações para esses novos cargos ocorrerá ainda nesta semana, de acordo com a necessidade de cada hospital pertencente à rede Ebserh. O objetivo do processo é possibilitar a reposição do quadro de pessoal e o reforço necessário em áreas sensíveis para o enfrentamento à Covid-19.

Confira o resultado aqui

A rede Ebserh é responsável pela administração de diferentes hospitais universitários do país. Desde os primeiros anúncios sobre a Covid-19, a rede tem trabalhado em parceria direta com os ministérios da Saúde e da Educação, tendo como diretrizes o monitoramento da situação no país e em suas 40 unidades hospitalares.

O total de contratações possíveis desses novos cargos já estava previsto no primeiro processo seletivo. Somadas as duas seleções, poderão ser contratados aproximadamente seis mil profissionais temporários.

Esses processos seletivos não impactam nos concursos públicos realizados em 2019, que estão em andamento e continuam seguindo seus trâmites normais. As vagas dos processos seletivos atuais são exclusivas e temporárias para enfrentamento ao novo coronavírus.