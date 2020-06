ForodeMoscow 112 - RN SE APROXIMA DOS 500 MORTOS POR CORONAVÍRUS

RN SE APROXIMA DOS 500 MORTOS POR CORONAVÍRUS; CAI MP DE WEINTRAUB QUE ATACA AS UNIVERSIDADES

O Foro de Moscow destaca nesta sexta-feira (12) o número de vítimas e de mortes por coronavírus no Rio Grande do Norte. Como tem sido o combate e o isolamento, o lockdown em Areia Branca e os mortos que se aproximam dos 500. Também destaca a decisão do presidente do Congresso Davi Alcolumbre de mandar voltar a Medida Provisória que determinava a escolha de reitores sem consulta à comunidade acadêmica. O advogado Humberto Fernandes comenta.

------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? -------------------

1 - Alcolumbre devolve MP que dava poder a Weintraub para nomear reitores

2- Prefeitura de Areia Branca inicia lockdown

3- RN se aproxima de 500 mortos por Covid-19 e já tem mais de 700 pacientes internados

4- Governo do RN inicia pagamento de junho deste sábado

5- Prefeituras do Oeste recebem mais de 28,6 milhões para enfrentar crise

6- Ministério da Saúde lança novo portal com dados sobre a pandemia de coronavírus

