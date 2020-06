Acesso a zona rural preocupa gestão em Governador Dix-sept Rosado

Acesso a zona rural (foto mostra o acesso ao Bom Sucesso)preocupa gestão em Governador Dix-sept Rosado. O Prefeito Antônia Bolota diz que acesso a comunidades como Rancho do Povo, que fica distante 60 km da cidade, é muito dificultoso para os moradores e “se uma pessoa adoecer, como a ambulância vai socorrer?” pergunta o gestor, que aguarda o fim do período de chuvas para iniciar o trabalho de recuperação dos acessos à zona rural.

Os moradores da zona rural do município de Governador Dix-sept Rosado, distante 36 km de Mossoró, enfrentam sérias dificuldades devido aos acessos às suas comunidades estarem danificados

No passado, estas estradas vicinais já não recebiam o devido cuidado. O máximo que acontecia eram uma raspagem com máquinas. Com o inverno deste ano, ficaram destruídas.

Ao todo, são mais de 500 km de estradas entre a zona rural e a cidade, que devido a precariedade, dificulta para os moradores ter acesso a banco, educação e saúde.

“O que mais me preocupa é a questão a saúde. Imagina você se uma pessoa precisar de atendimento no Rancho do Povo, que fica distante 60 km da cidade, como a ambulância vai socorrer?”, pergunta o prefeito Antônio Freire, conhecido por Bolota, do MDB.

“Os moradores conversam comigo e já expliquei para eles que na quinta-feira (18) desta semana vamos fazer licitação para contratar máquinas para fazer 400 km de estradas. Estas vão se somar com as máquinas que temos para recuperar estas estradas”, diz Antônio Bolota.

“Só não podemos recuperar agora devido às chuvas. Do jeito que tá, recuperamos num dia e no outro fica pior. Há poucos dias recuperamos uma ponte em Monte Alegre e 5 dias depois a água veio e levou tudo. Não podemos jogar dinheiro público fora”, diz.

Já com relação ao trabalho de recuperação das estradas de acesso a zona rural, o prefeito Antônio de Bolota disse que aguarda somente o fim do período chuvoso. “Conto com a compreensão do cidadão da zona rural, que conversa comigo sobre”, finaliza.