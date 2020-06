Aplicativo de transporte faz campanha para aumentar estoques de sangue no RN

A empresa de mobilidade urbana 99 está realizando uma campanha nacional para incentivar a doação de sangue e aumentar os estoques que andam em baixa devido a pandemia da Covid-19.

A ação consiste em oferecer aos usuários um descontos em duas corridas no valor de R$ 30 para que eles possam ir de suas casas até os hemocentros ou outros pontos de coleta, realizar a doação, e depois retornar ao local de origem com segurança.

A iniciativa já acumula mais de 15 mil doações, impactando cerca de 60 mil pessoas por meio das bolsas de sangue coletadas em todo o Brasil.

No Rio Grande do Norte o serviço está disponível nas cidades de Mossoró e Natal. Os voluntários podem aproveitar a ação para realizar a doação até o final de junho, mês em que é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue.

O objetivo da campanha é manter os estoques dos hemocentros, no mês de conscientização sobre a importância da doação de sangue.

“Convidamos toda a população a se juntar a nós nesse movimento para aumentar o número de doações de sangue. Temos certeza de que o que importa, mobiliza as pessoas. Seja para doar sangue, ajudar com mantimentos para quem não tem, apoiar iniciativas locais de geração de renda ou mesmo ficando em casa para proteger a si e ao próximo. O momento exige da sociedade compromisso e mobilização para vencermos esta corrida contra o coronavírus. Ao apoiarmos os hemocentros, reforçamos nossa escolha em agir para transformar”, afirma Livia Pozzi, gerente de operações da 99.

Para solicitar a corrida, o usuário deve abrir a aba “cupom de desconto” do App, inserir o código DOESANGUERN para ter direito as duas corridas no valor de R$30. A inserção do código é limitada a uma vez por usuário.

O agendamento de horário para coleta não é obrigatório, mas é recomendado no Hemocentro Dalton Cunha, em Natal, evitando aglomerações nos horários de maior procura do hemocentro e garantindo maior segurança de todos durante a pandemia de Coronavírus. Na unidade de Mossoró o atendimento é feito conforme a chegada no local, não há agendamento.





REQUISITOS BÁSICOS PARA DOAR

Ter idade entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos devem possuir consentimento formal do responsável legal);

Pesar no mínimo 50 kg;

Estar alimentado. Evite alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação;

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;

Apresentar documento de identificação com fotografia, emitido por órgão oficial.





LOCAIS DE DOAÇÃO

Hemonorte

Endereço: Avenida Almirante Alexandrino de Alencar, 1800, Tirol, Natal/RN - CEP 59015-350

Telefones para tirar dúvidas: (84) 3232-6733 / (84) 3232-6736

Telefone para agendamento: (84) 3232-6733

Horário de funcionamento: Segunda à Sábado, das 7h às 18h





Hemocentro Regional de Mossoró

Endereço: R. Projetada, s/n - Aeroporto, Mossoró/RN - CEP 59607-100

Telefones para tirar dúvidas: (84) 3315-0087 / (84) 3315-3428

Horário de funcionamento: Segunda à Sexta, das 7h às 18h, e aos sábados das 7h às 17h