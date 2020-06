Investimentos do Governo do RN no combate a Covid-19 passa de R$ 103 milhões

Governo do Rio Grande do Norte já investiu mais de R$ 103,1 milhões no combate a Covid-19 no Estado.

O valor é do Fundo Estadual de Saúde do RN, que conta atualmente conta com R$ 147,3 milhões destinados ao enfrentamento da doença.

Ao todo, são R$ 87,5 milhões de Recursos Federais, transferidos pelo Ministério da Saúde; R$ 53,2 milhões do Orçamento Estadual e R$ 6,6 milhões oriundos de doações do MPT, Tribunais Regionais Federais, Pessoas Físicas e Jurídicas.

Do valor já investido, R$ 53,1 milhões foram de recursos federais, R$ 45,6 milhões de recursos estaduais e R$ 4,4 milhões de doações.

De acordo com detalhamento do Governo do RN, até o momento foram investidos R$ 41,5 milhões com contratos de Locação e Operacionalização de Leitos de UTI e R$ 19 milhões com contratação de pessoal temporário da área da saúde.

Outros R$ 16,9 milhões foram investidos em compras de EPI; R$ 9,6 milhões com material médico hospitalar, medicamentos, material laboratorial e contratos de manutenção; R$ 8,7 milhões com aquisição de equipamentos hospitalares e laboratoriais.

Ainda foram feitos investimento de R$ 3,3 milhões com transferências a Fundos Municipais de Saúde do RN; R$ 2,1 milhões com plantões médicos (cooperativas e Pessoas Jurídicas); R$ 1,6 milhão com contratos de serviços de manutenção de equipamentos hospitalares; e R$ 372 mil com mão de obra terceirizada.

O montante restante está em fase de pesquisa e contratação, com R$ 27 milhões pré-empenhados em novos leitos, plantões médicos, equipamentos e outros produtos de saúde.⁣

NOVOS LEITOS

O investimento mais recente foi feito no Hospital Regional Hélio Morais Marinho, em Apodi, onde o Governo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP), disponibilizou oito leitos para o tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus.

Destes, seis são para atendimento clínico, ou seja, para internação de pacientes que não necessitam de cuidado intensivo, e dois para estabilização, com acomodação de pacientes com sintomas graves até que ele seja transferido para um leito crítico.

O Hospital também foi equipado com respiradores mecânicos, bombas de infusão, monitores, além da ampliação do estoque de gazes medicinais a fim de atender as demandas dos novos leitos.

A unidade teve, ainda, um acréscimo na equipe de servidores, com a contratação de mais um médico, um nutricionista, um assistente social, dois técnicos de enfermagem e dois enfermeiros.