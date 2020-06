RN registra 998 novos casos e 32 novos óbitos provocados pela Covid-19

Os dados epidemiológicos apresentados nesta terça-feira (16) pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) mostram que o Rio Grande registrou 998 novos casos e 32 novos óbitos provocados pela Covid-19 em 24h.

O número de casos confirmados da doença no estado chegou a 15.212, enquanto os óbitos subiram para 585. Casos suspeitos são 24.873, descartados 24.715 e 113 óbitos em investigação.

O número de pessoas recuperadas segue muito baixo com relação ao infectados. Nesta terça-feira são apenas 1.993 pessoas que se recuperaram da doença.

Em Mossoró, o boletim mostra que há hoje 1.737 casos positivos para a Covid-19 (85 novos nas últimas 24h) e 87 óbitos, apenas 1 registrado nas últimas 24h.

Ainda há 1.379 casos suspeitos, 1.469 descartados, 14 óbitos em investigação e ainda 305 pacientes recuperados.

Ainda com base nos dados da Sesap, a taxa de ocupação de leitos Covid nas redes pública e privada em todo o Estado é de 94% e 751 pessoas estão internadas. Destas, 367 em leitos críticos.

Na região Oeste a ocupação é de 97%, 100% em Pau dos Ferros, Natal e Grande Natal 98,9, Seridó 74%.

No município de Guamaré, na região do Mato Grande, onde o Governo do Estado em parceria com a prefeitura abriu 2 leitos, os dois estão ocupados. A parceria vai permitir a abertura de mais leitos nos próximos dias naquela cidade.

A fila de regulação para internamentos tem 8 pessoas com prioridade 1 (uma a menos que o dia anterior) e 45 com prioridade 2 (UTIs e semi-utis, oito a menos).

"Apesar da leve melhora é preciso as pessoas se convencerem a ficar em casa e as prefeituras atuarem em sinergia com o Governo do Estado no Pacto pela Vida. A soma de esforços de todos vai levar às condições para iniciarmos a flexibilização e o plano de retorno às atividades", afirmou Petrônio Spinelli.