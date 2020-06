Isolda pede reabertura da Central do Cidadão e do SINE em Mossoró

Durante a sessão remota desta quinta-feira (18) a Deputada Estadual Isolda Dantas (PT) fez uma indicação ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado da Administração (SEAD), solicitando a reabertura da Central do Cidadão de Mossoró, localizada no Terminal Rodoviário da cidade, bem como serviços do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) e do Sistema Nacional de Empregos (SINE).

“No início da pandemia, as atividades foram suspensas e atualmente muitos trabalhadores de Mossoró estão sendo demitidos e necessitam, com urgência, recorrer ao seguro desemprego. Para que essas pessoas possam, minimamente, resolver esta situação, é importante que a Central do Cidadão seja aberta e atenda aos mossoroenses que estão necessitando desse serviço”, cobrou a deputada.

Isolda ainda lamentou pelos mais de 100 funcionários demitidos da Usina Brasileira de Óleos e Castanhas (Usibras), em Mossoró, demissão provocada pelos efeitos da crise econômica do coronavírus.