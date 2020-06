300 cestas básicas serão entregue a famílias carentes do município de Tibau

A Prefeitura de Tibau vai entregar 300 cestas básicas para a população assistida pelos serviços e programas socioassistenciais do município e para as famílias que estão sendo afetadas pelos efeitos da pandemia do coronavírus.

A entrega das cestas é um benefício eventual de caráter temporário, disposto pela lei municipal n° 00341 de 2013.

Ela é destinada aos cidadãos e suas famílias do município que estejam impossibilitadas de arcar, por conta própria, sua subsistência em decorrência de situações de vulnerabilidade temporária ou de calamidade pública.

De acordo com o secretário Manoel Nascimento, da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, as cestas serão entregues a partir desta sexta-feira, 19, pelas equipes do CRAS e do CREAS.

"Sabemos que diante do atual cenário do país, devido a pandemia do covid-19 e suas consequências desastrosas muitas famílias estão em situação de vulnerabilidade social, para minimizar essa situação o prefeito Josinaldo triplicou a entrega do benefício da cesta básica que já acontecia mensalmente nos equipamentos socioassistenciais", disse o secretário.