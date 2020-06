ForodeMoscow 117 - QUEDA DE WEINTRAUB: "AGORA É EVITAR QUE ME PRENDAM"

QUEDA DE WEINTRAUB: "AGORA É EVITAR QUE ME PRENDAM"; SAI O MINISTRO DA EDUCAÇÃO

O Foro de Moscow destaca nesta sexta-feira as implicações em torno da saída do ministro Abraham Weintraub do cargo e qual o legal que deixa à frente da pasta. O professor da Uern, Jean Macole, do Programa de Pós-Graduação em Ensino, comenta. Veja também as repercussões do caso Queiroz e o levantamento que aponta o alto despreparo dos professores para o ensino à distância na rede municipal.

------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? -------------------

1 - 'Prioridade total é que eu saia do Brasil o quanto antes', diz Weintraub

2- Banco Mundial informa que mandato de Weintraub na entidade será apenas até outubro

3- Casos confirmados de Covid-19 em Mossoró já totalizam mais de 1.800

4- Zenaide defende adiamento das eleições

5- Ensino a distância: 61% das redes municipais não preparam professores

6- Incomodada com Queiroz, ala militar do governo fala em 'ministério de notáveis'

7- Capitão Adriano transferiu R$ 400 mil para conta de Queiroz, estima MP-RJ

