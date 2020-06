O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), o Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte (MPF/RN) e o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT/RN) são contra a reabertura gradual da economia no Estado.

Por meio de nota, os promotores dos três órgãos informaram à imprensa que irão realizar uma coletiva virtual, às 16h desta segunda-feira (22) para explicar os motivos de não concordarem com a flexibilização do isolamento.

Ainda será emitida uma recomendação para que o Governo do Estado e as Prefeituras se abstenham de adotar quaisquer medidas tendentes a flexibilizar o isolamento social da Covid-19.