Deputada comemora criação de linha de crédito para jovem empreendedor

No final de abril, via requerimento, a deputada estadual Isolda Dantas (PT) solicitou à Agência de Fomento do Rio Grande do Norte (AGN-RN) um crédito especial para a juventude. O pedido foi atendido com a implementação do Credjovem.

Após diálogo com a AGN e com a Secretaria Estadual de Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEMJIDH), o crédito para juventude se concretizou como ferramenta para estimular o empreendedorismo e apoiar os novos negócios protagonizados por jovens potiguares.

O Credjovem é uma linha de financiamento do Programa Microcrédito do Empreendedor Potiguar que já está disponível para contratação em um valor de até R$ 12 mil.

De acordo com Gabriel Medeiros, subsecretário de juventude, “esta ação foi pensada para diminuir os impactos da crise causada pelo novo coronavírus, assegurando a manutenção de negócios e garantindo geração de renda para jovens empreendedores”.

“A gente acredita que a saída para esta crise que estamos vivendo hoje é por meio de políticas de cuidar das pessoas e com geração de emprego e renda. Nós estamos falando da juventude, da classe trabalhadora que tem um espetinho, uma lojinha de vender roupa. Essas pessoas precisam receber alguma ajuda. O Credjovem vai ajudar a nossa juventude empreendedora”, comemora Isolda.