RN tem 22.665 casos confirmados de Covid-19; Mossoró chegou a 2.311

De acordo com o novo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira (25), o estado apresentou 821 novos casos positivos para Covid-19 em 24h.

São 22.665 casos hoje, contra 21.844 registrado nesta quarta-feira (24). O número de óbitos causados pela doença subiu para 858 casos. Ontem eram 814.

São ainda, 30.618 suspeitos da doença, 4.444 considerados inconclusivos, 2.035 pacientes recuperados e 144 óbitos em investigação.

Já a cidade de Mossoró chegou a 113 óbitos causado pela doença. São 4 a mais que nesta quarta-feira (24), quando foram havia 109 óbitos.

Os casos positivos da doença são 2.311, há 1.615 suspeitos e 2.168 descartados. Ainda há mais 14 óbitos em investigação laboratorial.

De acordo com a Sesap, a taxa de ocupação de leitos da cidade é de 100% nesta quinta-feira. não havendo mais leitos de UTI disponíveis para atendimento a pacientes em estado graves.