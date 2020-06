População de Serra do Mel recebe mais de 7 mil máscaras de proteção

A Prefeitura Municipal de Serra do Mel, por meio da Secretaria Municipal de Saúde vem realizando a entrega de máscaras de proteção aos moradores do município.

A distribuição iniciou pelo polo composto pelas vilas Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Guanabara, que recebem a cobertura dos agentes de saúde do Programa Saúde da Família (PSF3). Nesse polo foram entregues 2.011 unidades.

O segundo polo foram os moradores das vilas Sergipe, Piauí, Ceará, Paraíba, Acre, Maranhão, Pará e Amazonas, que fazem parte do polo do Programa Saúde da Família (PSF 2). Neste polo foram entregues 2.469 máscaras.

Já as vilas Bahia, Pernambuco, Espírito Santos, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, que tem a cobertura do PSF 4, foram entregues 2.754 máscaras aos moradores através dos agentes de saúde das respectivas vilas, e assim aconteceu com as vilas dos demais polos.

Ao todo, já foram distribuídas mais de 7 mil máscaras de proteção, item que essencial neste momento de pandemia e que é uma forma de proteger os outros e, consequentemente, a si mesmo.

As máscaras são de tecidos e já vem esterilizadas e embaladas individualmente, prontas para uso.

“Durante essa ação percebemos que a população já entendeu a importância de se proteger e não sair mais de casa sem a sua máscara, por isso, nosso objetivo é de sempre proteger as pessoas”, disse o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PR).

Ele ressaltou ainda que a iniciativa faz parte de uma série de ações realizadas pela a Administração Municipal para combater o avanço do coronavírus.

Vale ressaltar que, de acordo com decreto publicado pelo prefeito Bibiano, já em vigor, o uso da máscara é obrigatório.