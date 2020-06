A Secretaria Municipal de Saúde de Tibau vai distribuir Kits de medicamentos e proteção individual, para pacientes diagnosticados com sintomas ou que testaram positivo para Covid-19.

Os medicamentos disponibilizados no kit são: Prednisona, Azitromicina, Ivermectina, Paracetamol. Há ainda uma máscara reutilizável.

De acordo com a secretária municipal de saúde, Márcia Cristina, os medicamentos são prescritos apenas para pacientes que estão com sintomas ou com diagnóstico confirmado.

“O kit não será distribuído para quem não esteja com os sintomas ou que foi diagnosticado, independentemente de ser de grupo de risco ou não. É preciso que se deixe isso bem claro”, explicou a secretária.

Ainda segundo Márcia Cristina, essa medicação composta no kit não pode e nem deve ser guardada em casa, porque são difícil de encontrar. “Em razão disso é que são prescritas pelos médicos e só entregue a quem for diagnosticado com os sintomas ou tiver testado positivo para Covid-19”, arrematou Márcia Cristina.