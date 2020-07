A gestão de Serra do Mel está investindo na orientação da população para evitar que a Covid-19 se propague no município.

Na terça-feira (7), a secretaria de saúde iniciou a entrega de máscaras aos moradores do conjunto da Vila Brasília. A distribuição também já havia acontecido em outras vilas, por determinação do prefeito Ivan Bibiano de Azevedo (PR).

O objetivo da ação é estimular a população a manter o hábito de usar a máscara, que protege do novo coronavírus.

Além da distribuição das máscaras, os Agentes de Saúde do Programa Saúde da Família (PSF), também levam orientações sobre hábitos e procedimentos que são aliados para evitar a contaminação pela Covid-19. Dentre eles estão a lavagem correta das mãos, o uso do álcool em gel, o distanciamento social, entre outros.

"Com mais esta ação, a Prefeitura de Serra do Mel reforça seu compromisso de atuar de forma ativa na prevenção do coronavírus e nos cuidados com a saúde a segurança das pessoas", disse Anacelia Freire, secretária municipal de saúde.

Serra do Mel tem, de acordo com o boletim epidemiológico da Sesap, 107 casos positivos para a Covid-19, 6 óbitos confirmados e mais um em investigação. Uma incidência de 50,3 óbitos para cada 100 mil habitantes.