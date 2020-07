A Prefeitura de Natal abriu processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores, a fim de integrar Cadastro de Reserva para Educador Infantil e Professores de Artes (Dança, Música, Teatro e Artes Visuais), Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Inglês, Libras, Língua Portuguesa e Matemática.

As inscrições foram iniciadas nesta quarta-feira (8) e podem ser realizadas até o domingo, 12 de julho, por meio do site da Prefeitura Municipal do Natal. A inscrição é gratuita.

Para se inscrever o candidato deverá encaminhar para o endereço citado toda a documentação exigida no edital.

Veja o edital completo AQUI, a partir da página 6.

Os candidatos aprovados serão alocados nas unidades de educação das zonas Norte, Sul, Leste ou Oeste de Natal, cabendo à Secretaria Municipal de Educação (SME) a convocação, de acordo com a necessidade e a vigência do concurso.







A SELEÇÃO

O processo seletivo será realizado por meio de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório. Somente para o cargo de Professor de Libras que também haverá uma avaliação em Língua de Sinais.

A remuneração base é de R$ 2.676,57 para o cargo de Educador Infantil, com carga horária parcial de 30h semanais. Para os demais cargos a remuneração é de R$ 2.421,78, com carga horária de 20h semanais.

O processo seletivo simplificado terá validade de dois anos, a contar da data de publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período.

O edital lembra, ainda, que o professor que já teve contrato temporário assinado com a SME e ainda não cumpriu o intervalo de dois anos sem contratação será impedido de assinar novo contrato.

“Fica sob sua responsabilidade a decisão de inscrever-se e arcar com o prejuízo da não contratação”, diz.

Os resultados parciais e o resultado final do Processo de Seleção serão publicados no Diário Oficial do Município, respeitando a ordem de classificação, na data provável de 7 de agosto.