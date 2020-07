UERN abre inscrições de seleção para contratação temporária de professores

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) abriu as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professor, por tempo determinado.

Há vagas para professores de Artes/Música, Química e Ciências Biomédicas nas áreas de Farmacologia Aplicada I e II; Urgências Clínicas; Clínica médica e Infectologia; e Pediatria, todo com lotação em Mossoró.

Veja o edital completo AQUI (a partir da página 13).

As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de julho, através do e-mail selecao.progep@uern.br. A taxa de inscrição, no valor R$ 80,00, deve paga por meio de transferência bancária para o Banco do Brasil, Agência 4687-6, Conta 7068-8, e o comprovante de transferência deve ser enviado juntamente com a inscrição.

De acordo com o edital, a homologação das inscrições será publicada no Portal da UERN, até o dia 22 de julho de 2020.

O processo seletivo será composto por Prova Didática e Análise de Currículo. O calendário completo com as etapas da seleção também podem ser conferido no edital.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da universidade.