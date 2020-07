Zelador encontra perna humana em uma caixa no Cemitério São Sebastião

Nesta sexta-feira (17) um zelador do cemitério público São Sebastião, localizado no Centro de Mossoró, encontrou uma perna humana no local.

De acordo com informações da polícia, o membro estava dentro de uma caixa de papelão, enrolado com gaze e em uma espécie de sacola de plástico.

Técnicos do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) foram acionados para remoção da perna até a sede do instituto, onde será periciada.

A princípio, com base nos cortes verificados na perna, os peritos acreditam que ela tenha sido amputada em algum hospital. O armazenamento do membro também aponta para essa versão.

Devido aos sinais de amputação a polícia civil descartou a possibilidade ter ocorrido um homicídio. A hipótese levantada é que algum familiar da pessoas que teve a perna amputada tenha a recebido e deixado no local.

Neste caso, a família deveria ter tomado as providências para realizar o sepultamento do membro e não apenas deixa ele no local.

O delegado Roberto Moura, responsável pelo caso, afirmou que a polícia vai visitar os hospitais para tentar elucidar o caso. Segundo ele, a perna apresenta sinais de amputação recente e que o dono dela pode, inclusive, ainda estar internado.

A perícia no Itep irá identificar se trata-se de uma perna de homem ou mulher e a ajudar a elucidar o caso.