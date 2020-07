Deputado solicita limpeza de matagal às margens da RN que liga Mossoró a Tibau

O Deputado Estadual Allyson Bezerra (Solidariedade) solicitou ao Governo do Estado, através do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), a limpeza e remoção do matagal que cresce às margens da RN-013, que liga o município de Mossoró a Tibau.

Nesta quinta-feira (23), durante sessão remota da ALRN, o deputado lembrou que "ciclistas e corredores costumam usar a rodovia para a prática de esporte e têm enfrentado problemas devido à grande quantidade do matagal".

O parlamentar lembrou, ainda, a morte do empresário Lais Nunes de Carvalho, atropelado no domingo, dia 19, na BR-304, em Mossoró. Lais pedalava quando foi atropelado e morto.

Na Assembleia, Allyson também apresentou voto de pesar pela morte do empresário que atuava há anos no ramo de supermercado. “Pedimos ao governo do estado uma atenção especial para as rodovias estaduais”, finalizou ele.